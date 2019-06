Imprezy na weekend 8-9 czerwca w Trójmieście. Co się będzie działo?

Weekend bez tramwajów między Strzyżą a Oliwą

W weekend w Gdańsku z powodu prac torowych nie pojadą tramwaje między pętlami Strzyża a Oliwa. Początek prac zaplanowano od nocy z piątku na sobotę (7/8 czerwca) i potrwają one do poniedziałku 10 czerwca do godz. 4:30. Na czas utrudnień uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja ...