Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Młody zawodnik parę dni temu skończył 18 lat. W poniedziałek podpisał kontrakt z gdańskim klubem i oficjalnie stał się jednym z piłkarzy biało-zielonych.

Informacja o tym, że indonezyjska wschodząca gwiazda piłki nożnej trafi do Lechii, pojawiła się jeszcze przed końcem rundy zasadniczej. Zawodnik dołączyć miał jednak do biało-zielonych, dopiero gdy będzie pełnoletni. To właśnie w tę sobotę Egy obchodził 18-nastkę. W poniedziałek Maulana Vikri podpisał z Lechią Gdańsk trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o dwa lata.



Egy Maulana Vikri z biało-zielonymi trenował jeszcze zanim skończył 18 lat. Młody piłkarz był na zgrupowaniach w Cetniewie i Opalenicy. Indonezyjczyk ma już za sobą debiut w meczu towarzyskim z mistrzem Cypru APOEL-em Nikozja.



Oprócz Indonezyjczyka do gdańszczan podczas przerwy międzysezonowej dołączyli: Zlatan Alomerović, Jakub Arak, Karol Fila, Jarosław Kubicki, Mateusz Lewandowski, Michał Mak, Tomasz Makowski, Daniel Mikołajewski. Po wymianie Adama Owena na Piotra Stokowca rozpoczęła się rewolucja w gdańskiej drużynie. Kilka dni po pierwszym dniu okna transferowego wiedzieliśmy już, że w na płycie boiska w koszulce Lechii nie zobaczymy już Grzegorza Kuświka, Marca Paixao, Sebastiana Mili, Simeona Sławczewa, Jakuba Wawrzyniaka i Oliviera Zeleniki.



Nawałka zrezygnował. "Aneks do umowy jeszcze dziś rano leżał na stole"







Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także