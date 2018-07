Uchwała ws. Modelu na Rzecz Równego Traktowania została przyjęta na czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska, ale środowiska prawicowe i katolickie skupione w inicjatywie „Odpowiedzialny Gdańsk” nie odpuszczają. Dziś ich przedstawiciele złożyli pismo do wojewody pomorskiego z prośbą o wszczęcie postępowania nadzorczego w tej sprawie.

- Ten dokument poważnie narusza polskie prawo i to nie tylko w kwestiach dotyczących edukacji, czy wolności obywatelskich. Projekt bezprawnie narzuca określony sposób działania ośrodkom samorządowym, ale także i instytucjom religijnym. Jest to dokument błędny i niezwykle szkodliwy, dlatego musimy skutecznie przeciwdziałać jego wprowadzeniu. Prosimy wojewodę o podjęcie kroków w postaci postępowania nadzorczego. Mamy nadzieję, że pan wojewoda przychyli się do naszej prośby, a w konsekwencji uchyli w części lub całości tę uchwałę

Przyjmując Model na rzecz równego traktowania radni określili się jasno. Chcemy, aby nasze miasto było miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich płci, wieku, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy stopnia sprawności. Gdańsk powinien być dobrym miejscem do życia dla wszystkich. Żałuję, że niektórzy nie potrafią się pogodzić z wynikiem głosowania i dalej epatują swoim brakiem tolerancji, czasem jawną nienawiścią. Wojewoda Dariusz Drelich już kilkukrotnie wchodził w spór polityczny z Radą Miasta, próbując być przeciwwagą jako polityk PiS. Jeśli podejmie próbę zablokowania uchwały i tym razem na pewno nie pozostawimy tej sytuacji bez reakcji.

Przedstawiciele inicjatywy „Odpowiedzialny Gdańsk” odwiedzili biuro wojewody pomorskiego dziś, chwilę po godz. 12. Złożyli tam list intencyjny , w którym proszą o podjęcie postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miasta Gdańska mówiącej o Modelu na Rzecz Równego Traktowania.Do pisma dołączyli opinię prawną Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej – Ordo Iuris, pod którą podpisało się ponad 1, 2 tys. osób. Kontrowersyjna uchwała została przyjęta pod koniec czerwca na sesji. Pod ratuszem odbyła się demonstracja zwolenników i przeciwników dokumentu. Ci drudzy śpiewali religijne pieśni i modlili się, przynieśli też kukłę konia trojańskiego, która miała symbolizować Model. Ci pierwsi odpowiadali im trzymając tęczowe flagi w dłoniach.W liście do wojewody członkowie „Odpowiedzialnego Gdańska” wskazują m.in., że przyjmując uchwałę „nie wysłuchano głosu rodziców, nauczycieli, ekspertów, społeczników, którzy wskazywali na kardynalne błędy formalne i metodologiczne w modelu”.- mówił dziś pod Pomorskim Urzędem WojewódzkimMarek Skiba z „Obywatelskiego Gdańska” dodawał:- Św. Paweł w Liście do Rzymian uczy nas, że nie na próżno władza świecka nosi miecz. Ale dodaje również, że dotyczy to tzw. władzy praworządnej, rzeczywistej. Wierzymy, że wojewoda jest władzą praworządną i że nie zawaha się użyć miecza swej władzy w stosunku do Modelu na Rzecz Równego Traktowania.Waldemar Jaroszewicz podkreślał z kolei, że prośba o uchylenie uchwały ma poparcie parlamentarzystów PiS. Wśród nich wymienił senatora Antoniego Szymańskiego i Jana Klawitera.Wojewoda pomorski może podjąć postępowanie nadzorcze w terminie 30 dni od dnia przyjęcia uchwały. W tym przypadku termin mija 28 lipca. Decyzja jeszcze nie zapadła.- komentuje tymczasem dla „Dziennika Bałtyckiego” Piotr Borawski, szef Klubu PO w Radzie Miasta Gdańska.Gdański Model na rzecz Równego Traktowania to dokument z rekomendacjami, nad którym prace trwały od września 2017 r. do maja 2018 r.- Model to polityka miejska, która określa, jakie działania powinniśmy podjąć w Gdańsku, by budować miasto przyjazne i bezpieczne, bez względu na różnice płci, wieku, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy stopnia sprawności -W opracowanie modelu zaangażowanych było blisko 100 osób i organizacji. Ale już podczas prowadzonych, w ramach prac, konsultacji nastąpił wyraźny podział na zwolenników i przeciwników dokumentu. Nie brakowało awantur. Zdaniem środowisk prawicowych i katolickich, model to zło w czystej postaci: walka z kościołem i promowanie homoseksualizmu oraz środowisk lewicowych.