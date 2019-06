Innowacyjna aplikacja UCK pomoże pacjentkom z rakiem piersi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprezentowało właśnie nową aplikację skierowaną do pacjentek walczących z rakiem piersi. Program ma charakter multifunkcyjny i będzie służyć zarówno jako kompendium wiedzy oraz umożliwi dostęp do bieżących wydarzeń, a także usprawni kontakt z ośrodkiem.

Program zawiera także szereg zakładek z informacjami o wsparciu psychologicznym. Dzięki rozwiązaniu kobiety będą miały dostęp do informacji o badaniach przesiewowych, a także o aktualnie organizowanych akcjach bezpłatnych badań mammograficznych w regionie. - Doceniamy rolę nowoczesnej informacji. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona w sposób maksymalnie przyjazny i łatwy w użyciu. Jednak to co najistotniejsze i najbardziej innowacyjne w tej aplikacji, to moduł zgłaszania działań niepożądanych, czyli np. pogarszającego się samopoczucia. To narzędzie daje na możliwość szybszej, aktywnej reakcji - powiedziała dr. hab. Elżbieta Senkus - Konefka, która koordynuje działania Centrum Chorób Piersi UCK.

Jak wyjaśniają pomysłodawcy, pacjentki będą miały możliwość wykonywania codziennych ankiet dotyczących stanu zdrowia. Następnie dane będą analizowane przez pielęgniarkę, która wraz z lekarzem zadecyduje o dalszych krokach.

Obecnie aplikację można ściągnąć za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play, natomiast już wkrótce będzie dostępna także w App Store. Docelowo UCK będzie chciał wdrożyć podobne rozwiązania w innych oddziałach.