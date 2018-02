Po raz pierwszy paczkomaty staną m.in. w miastach: Hel, Debrzno, Luzino, Łeba, Kępice, Kolbudy, Ustka, czy Kosakowo. Grupa Integer, właściciel marki InPost zainwestuje w rozbudowę sieci paczkomatów w województwie pomorskim.

Nowe paczkomaty pojawią się nie tylko w miejscowościach, w których dotychczas ich nie było, ale planowane są także nowe lokalizacje w tych miastach, w których mieszkańcy już z nich korzystają.- Po raz pierwszy paczkomaty staną m.in. w miastach: Hel, Debrzno, Luzino, Łeba, Kępice, Kolbudy, Ustka, czy Kosakowo. Firma szuka lokalizacji pod nowe urządzenia oferując dogodne warunki najmu właścicielom nieruchomości. Paczkomaty InPost to nowe możliwości rozwoju lokalnych biznesów- mówiJak podkreślają przedstawiciele firmy, paczkomaty to korzyści nie tylko dla właścicieli nieruchomości udostępniających przestrzeń swojej działki, ale także dla wielu innych przedsiębiorców. Analizy wykazują, że paczkomaty dynamizują biznesy zlokalizowane w ich okolicy.- Paczkomat w zależności od umiejscowienia odwiedza od kilkuset do kilkunastu tysięcy osób miesięcznie. Z analiz InPost wynika, iż obecność maszyny przy sklepie spożywczym zwiększa jego obroty do nawet kilkunastu procent. Paczkomat w okolicy to więcej klientów dla lokalnych handlowców, czy usługodawców tj. piekarnia, szewc, czy salon kosmetyczny- wymienia rzecznik.- Chcemy aby paczkomaty trafiły także do mniejszych miejscowości, tak by także ich mieszkańcy mogli cieszyć się dostępem naszych usług. W ubiegłym roku obsłużyliśmy 60 mln przesyłek. Dlatego w bieżącym roku uzupełniamy naszą sieć o kolejne miejscowości i lokalizacje. Tak aby paczkomat był dostępny dla każdego naszego klienta - za rogiem – i dzięki temu mógł on odebrać przesyłkę wracając późno z pracy, przed odbiorem dzieci ze szkoły, czy nawet w trakcie weekendowego spaceru – mówiBrzoska dodaje, że InPost rozbudowuje sieć paczkomatów w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów. W 2017 roku zostały opublikowane badania, które wskazują, że odbiór za pośrednictwem paczkomatów stał się drugą najpopularniejszą formą dostawy po dostawach kurierem, deklasując przy tym pocztę.