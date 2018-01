Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.

OSTRZEŻENIE IMGW/PIB:Obszar: województwo pomorskie - subregion nadmorskiWażność: od 2018-01-28 17:00:00 do 2018-01-28 22:00:00Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.Prawdopodobieństwo: 80% (Silny wiatr)Synoptyk IMGW-PIB: Rafał SzewczykBiuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w GdyniPROGNOZA POGODY NA NOC Z 28.01.2018 NA 29.01.2018W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo przelotne opady deszczu , pod koniec okresu ciągłe opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów miejscami osiągnie 10 mm. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem początkowo w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W drugiej części nocy wiatr przejściowo słaby i umiarkowany.PROGNOZA POGODY NA PONIEDZIAŁEK 29.01.2018W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem dość silny i silny, 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.