Już niebawem minie rok, kiedy do grona internetowych sklepów z ubraniami dla dzieci dołączył sklep Kiddly.pl. Miał to być z założenia internetowy sklep z odzieżą na specjalne okazje, ale szybko okazało się, że klientki chciały w nim również kupować ubrania na co dzień. Uwagi zostały oczywiście wysłuchane i dziś Kiddly to multibrandowy internetowy butik, w którym można znaleźć ubrania zarówno polskich, jak i europejskich producentów.





A z okazji swoich pierwszych urodzin Kiddly.pl w najbliższych tygodniach planowane są konkursy i akcje promocyjne dla rodziców. Kiddly to autorski pomysł Niny Linek, mamy czwórki dzieci. Jak tłumaczy pomysłodawczyni, wychowując cztery córki doskonale wiem, że zakupy to ważna sprawa. - Jak chyba każda mama, chcę je ubierać w wyjątkowe i dobrze wykonane rzeczy - przyznaje Nina Linek. - Obowiązki mamy jednak bardzo absorbują i powodują, że doba jest za krótka, a już na pewno na szukanie ciekawych ubrań - dodaje. I tak właśnie zrodził się pomysł na Kiddly - sklep internetowy z wyjątkowymi, eleganckimi ubraniami dla dzieci. - Z biegiem czasu jednak okazało się, że skoro można za pośrednictwem Kiddly kupić eleganckie sukienki, czy buciki, to dlaczego nie można by było od razu kupować rzeczy na co dzień? - pyta retorycznie szefowa Kiddly.pl. I choć - jak dodaje - było to spore wyzwanie logistyczne, to jednak udało się. - Mamy obecnie w ofercie marki, których rodzice nigdzie indziej nie znajdą - wyjaśnia. Kiddly nieustannie nawiązuje kontakty z polskimi i europejskimi markami. W ostatnim czasie w sprzedaży pojawiły się ubrania brytyjskiej marki MINOTI, włoskiej firmy Fun & Fun oraz norweskiej Prinsessefin (produkującej rewelacyjne kokardy do włosów). Warto podkreślić, że od niedawna wszystkie zakupy na Kiddly.pl już od 100 złotych wysyłane są za darmo, a klientki otrzymują zamówiony towar w wyjątkowym opakowaniu. - Ostatnio wprowadziliśmy również możliwość składania zamówień telefonicznych, co niektórym rodzicom ułatwi z pewnością robienie zakupów - przyznaje Nina Linek.A z okazji swoich pierwszych urodzin Kiddly.pl w najbliższych tygodniach planowane są konkursy i akcje promocyjne dla rodziców.

