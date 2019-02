Inżynierskie Targi Pracy 2019 na Politechnice Gdańskiej [wideo]

Inżynierskie Targi Pracy 2019 w Gdańsku rozpoczęły się w środę, 27 lutego i potrwają do czwartku, 28 lutego. To jedno z największych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk. Projekt obchodzi jubileusz, bowiem w tym roku odbędzie się jego dziesiąta edycja.