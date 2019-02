Jacek Hołubowski i jego komitet "Gdańsk Tworzą Mieszkańcy" zapowiada powstanie stowarzyszenia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przed Urzędem Miasta Jacek Hołubowski skomentował swój wynik wyborczy, a także zapowiedział plany na najbliższe miesiące. Przedstawiciele komitetu są zadowoleni z uzyskanego rezultatu i dziękują mieszkańcom za głosy.

- Pamiętam gdy rywale z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy Obywatelskiej śmiali się z nas i walczyli różnymi metodami, aby nas zdeprymować. Mówiono, że będziemy mieć poparcie na granicy błędu statystycznego. Nasz kandydat zrobił czwarty wynik, a zagłosowało na nas prawie 13,5 tys. mieszkańców. Jest to armia ludzi i świadomych wyborców. Cieszymy się, że mieszkańcy w tak krótkim czasie zaufali oddolnej inicjatywie - powiedział Łukasz Hamadyk.

W przyszłym tygodniu członkowie GTM mają zacząć prace nad statusem i organizacją stowarzyszenia, które powstanie jeszcze w tym miesiącu. Jednym z głównych wyzwań jakie staną przed nowym podmiotem będą przyszłoroczne wybory do rad dzielnic. Pomysłodawcy zapowiadają, że stowarzyszenie ma jednak przede wszystkim współpracować na rzecz mieszkańców.

- Nasza inicjatywa nie powstała tylko na wybory, ale na kolejne lata, w których będziemy kontynuować wszystko to, co zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej. Będziemy do dyspozycji mieszkańców i postaramy się wdrażać ich postulaty, zarówno odnośnie inwestycji w dzielnicach, jak i w działaniach rewitalizacyjnych. Chcemy także przyglądać się jak działa Rada Miasta i magistrat - podkreślił Jacek Hołubowski.

Bez poparcia przed II turą

Komitet "Gdańsk Tworzą Mieszkańcy" nie zamierza poprzeć żadnego kandydata w II turze wyborów.

- Jako "Gdańsk Tworzą Mieszkańcy" jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Gdańska to świadomi wyborcy i sami podejmą decyzję. Nie możemy kupczyć czy dysponować głosami. Niech każdy sam suwerennie podejmie decyzję i zdecyduje na kogo zagłosować - powiedział Jacek Hołubowski.

Natomiast sam Jacek Hołubowski przyznał, że zamierza oddać swój głos na Pawła Adamowicza i jego popiera.

Przypomnijmy, że na kandydata komitetu "Gdańsk Tworzą Mieszkańcy" oddało głos przeszło 4 tys. gdańszczan, co oznacza wynik na poziomie niespełna 2%.



