Jak dojechać nad morze? Samochód, pociąg czy samolot? [CZAS PODRÓŻY] Najlepsze trasy i połączenia: Gdańsk, Kołobrzeg i inne...

Jak dojechać nad morze? Samochód czy pociąg?

Droga na wakacje to początek pięknej przygody. Droga na urlop nie powinna przysparzać większych zmartwień niż to konieczne. Wybór samochodu jako podstawowego środka transportu jest dobry dla rodzin z dziećmi. W takich przypadkach konieczne jest soprawdzenie nie tlyko trasy dojazdu, ale i dobrych parkingów czy późniejszych tras przemieszczania się pomiędzy miastami. Masowe środki transportu takie jak pociągi czy autokary to ekonomiczna forma transportu, która coraz częściej jest również wygodna. Transport publiczny, jeśli nie wiąże się z uciążliwymi opóźnieniami, jest też komfortowy. W trakcie podróży możesz przeczytać ulubioną książkę, obejrzeć zaległe filmy czy poznać nowych przedziałowych przyjaciół.

Samolotem nad polskie morze? Połączenia krajowe i z tzw city beak

Samolot to propozycja dla wygodnych. Siatka połączeń krajowych nie jest jeszcze dobrze rozwinięta, dlatego w propozycjach znaleźć pomożesz podróż z Łodzi przez Londyn czy z Lublina przez Monachium. Skoro jednak jest to podróż na wakacje to krótka wycieczka do europejskiego kraju wcale nie musi być złym pomysłem.