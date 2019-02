Jak Gdańsk będzie świętował stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę? Przedstawiono bogaty program uroczystych wydarzeń

Jak mówił w środę 31.10.2018 prezydent Paweł Adamowicz, obchody związane ze Stuleciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę i setnej rocznicy praw wyborczych kobiet, będą w Gdańsku wyjątkowo bogate. W programie wydarzeń przygotowano liczne atrakcje m.in. wciągnięcie wielkiej flagi na 42-metrowy maszt oraz XVI Paradę Niepodległości.

– Między 10 a 11 listopada pokażmy, że jesteśmy społecznością, która jest dumna ze swojej ojczyzny i tego, co osiągnęliśmy przez ten czas. My na Pomorzu i w Gdańsku wiemy, że patriotyzm dnia codziennego to jest wartość sama w sobie – mówił prezydent Adamowicz. – Postawy patriotyczne nie budujemy od święta. Pokazujemy, że patriotyzm gdańsko-pomorski jest patriotyzmem zapraszającym, niewykluczających osób o rozmaitych poglądach, wyznań religijnych. Patriotyzm, który zachęca do aktywności obywatelskiej – dodał.

Stulecie odzyskania niepodległości. Program obchodów w Gdańsku

10 listopada 2018 r.

Gdańskie obchody rozpoczną się 10 listopada o godz. 10.30 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu alei Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego.

Co roku wspólnie z gdańskim oddziałem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się tam uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Podczas wydarzenia swoje ślubowanie złoży pierwszy rocznik Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus. Zgromadzeni w asyście wojska i orkiestry zaśpiewają okolicznościowe pieśni oraz złożą kwiaty u stóp pomnika.

Punktualnie w południe na terenie Hevelianum zostanie wciągnięta na czterdziestodwumetrowy maszt wielka flaga Polski. Jest to największy maszt na terenie Gdańska.

– Maszt ma 42 metry, plus 46 metrów wzniesienia Góry Gradowej. Mamy w sumie 88 metrów, więc zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najwyżej położony maszt, a właściwie flaga w Polsce – mówił dyrektor Hevelianum Paweł Golak. Aby zapewnić sprawne wciągnięcie flagi, użyty zostanie napęd elektryczny oraz specjalne oświetlenie, dzięki któremu barwy narodowe będą widoczne z odległych zakątków miasta również nocą.

W południe odbędzie się też pokaz musztry w wykonaniu Garnizonu Gdańsk, która odda też salwę honorową. Hymn Polski wraz z gośćmi wykona Cappella Gedanensis. Po uroczystości z flagą, odbędzie się spotkanie w Wozowni Artyleryjskiej. Podczas niego będzie można zaśpiewać pieśni patriotyczne wspólnie z Cappellą Gedanensis, zobaczyć pokaz mody z epoki i uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

Tego dnia odbędą trzy Spacery z duchami Góry Gradowej. O godzinie 14.15, 15.15 i 16.15. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, jedynie na spacery będzie ograniczona ilość miejsc, wejściówki do zarezerwowania telefonicznie lub do odbioru w dniu spaceru w recepcji.

Wieczór Niepodległości. Noc gdańskich restauracji

Od wieczora 10 listopada trwać będzie Wieczór Niepodległości, czyli noc gdańskich restauracji, które zaserwują menu inspirowane barwami narodowymi. Żeby odnaleźć restauracje biorące udział w Wieczorze, należy szukać biało-czerwonej flagi.

Mapping na Zielonej Bramie

10 listopada od godz. 19.00 do 21.00 obejrzeć będzie można mapping na Zielonej Bramie od strony Zielonego Mostu. Siedmiominutowy spektakl multimedialny będzie wyświetlany co kwadrans.

11 listopada 2018 r.

Parada Niepodległości 2018

Tradycyjnym elementem Święta Niepodległości jest organizowana właśnie 11 listopada Parada Niepodległości. Tegoroczna, XVI Parada Niepodległości zacznie się o godz. 8.30 na ulicy Podwale Staromiejskie. O godzinie 9.30 rozpocznie się przejście Parady ulicami: Podmłyńska – Wielkie Młyny - Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska pod pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym. Tam odśpiewany zostanie hymn narodowy i następnie uczestnicy przejdą na Długi Targ, gdzie punktualnie o 11.30 wykonane zostanie Historyczne Zdjęcie Gdańszczan w Stulecie Niepodległości.

– Mam nadzieję, że to będzie coś wzruszającego i coś, co będziemy długo pamiętać. Cała parada jest formą wspólnotowego przeżywania tego święta, ale zdjęcie będzie taką kropką nad i, dowodem, że jesteśmy razem i że się wzajemnie wspieramy, pokazując przyjazny styl świętowania – mówił Lech Parell, prezes Stowarzyszenia SUM, organizującego paradę.

Setna rocznica przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych

Święto Niepodległości to nie tylko czas, w którym cieszymy się z odzyskania suwerenności po 123 latach zaborów, ale również świętujemy setną rocznicę przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych.

– Dlatego odbędzie się wystawa zatytułowana „Niezwykłe Polki z Wolnego Miasta”. Chcemy pokazać trochę zapomniane, a jednak bardzo ważne postaci kobiet, które swoim intelektem, swoim piórem przeciwstawiały się tendencją faszystowskim przebiegających w latach 30. – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. Początek o godz. 12.15. Wystawę będzie można obejrzeć do 2 grudnia.

Kolejne uroczyste oflagowanie masztów odbędzie się 11 listopada o godz. 13.00 przy Węźle Groddecka.

Koncert 100 na 100 w ECS

Wieczorem, o 22.00 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się koncert 100 na 100. Muzyczne dekady wolności, czyli prezentacja wybranych dzieł muzyki polskiej czasu niepodległości. 11 listopada na 11 estradach na świecie i 11 salach koncertowych w Polsce (w tym w Europejskim Centrum Solidarności), zabrzmi w sumie 100 utworów. Na gdańskiej scenie wystąpią wyłącznie gdańscy artyści, prezentujący dorobek najważniejszych kompozytorów, których historia łączy się z Gdańskiem (m.in. Krzysztof Penderecki, Krzysztof Knittel czy Elżbieta Sikora). Koncert będzie transmitowany w Polskim Radiu, wstęp jest nieodpłatny, ale obowiązuje rejestracja możliwa od 5 listopada.

Z kolei samorząd województwa pomorskiego zaprasza do zwiedzania fresku „Nieba Polskiego”, odtworzonego w auli dawnego gimnazjum z przewodnikiem. Zwiedzanie odbędzie się 11 listopada o godz. 13.00, 14.00, 15.00. Wśród gości zostaną rozlosowane nagrody w postaci puzzli z wizerunkiem „Nieba Polskiego”.

Wiadukty, Pomnik Trzech Krzyży i Dwór Artusa w barwach narodowych

Od 8 do 14 listopada od zmroku do zmierzchu będą podświetlane w barwach narodowych najważniejsze obiekty w mieście:

wiadukt Uczniowska – przy stadionie,

wiadukt Kościuszki (przy Galerii Bałtyckiej),

wiadukt Jana z Kolna (zwany żółtym),

Pomnik Trzech Krzyży na placu Solidarności i

Dwór Artusa.

Podobnie, jak przez cały rok, na biało-czerwono będzie podświetlony pomnik Tym co za polskość. W wielu miejscach w mieście można również spotkać biało-czerwone kompozycje kwiatowe. Tradycyjnie też oflagowanie budynków i kluczowych miejskich arterii będzie nawiązywało do Święta Niepodległości.

