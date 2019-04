Jak pogoda w kwietniu? Prognoza pogody na tydzień 7-13.04.2019 [wideo]

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, nad morzem od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C, nad morzem od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, lokalnie, w głębi lądu -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni.