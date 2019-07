Jak prezes z Mariuszem pojawili się w Operze Leśnej w Sopocie. Było śmiesznie i strasznie, a nawet gorzko chwilami

"Ucho prezesa, czyli scheda", to polityczna groteska z gatunku political fiction. Po raz pierwszy została wystawiona w Teatrze 6. piętro. A teraz z powodzeniem, ta zabawna choć chwilami bolesna satyra, "jeździ" po Polsce.

Fabuła spektaklu jest dość prosta. Prezes, chcąc sprawdzić swoich współpracowników, posuwa się do przewrotnego fortelu. Rozpoczyna się walka o władzę, która za chwilę za chwilę stanie się niczyja. Okazuje się, że kandydatów do schedy po Naczelniku Państwa jest wielu. Mimo pozorów przywiązania do prezesa, pokornej służby Polsce i suwerenowi, nie przebierają oni w środkach, żeby zając jego fotel.

Twórcy internetowego "Ucha prezesa" - Robert Górski i Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju zdecydowali się napisać ten spektakl po sukcesie, jakim się okazało "Ucho prezesa". W "Schedzie..." mamy też "królestwo" słynnej pani Basi i polityczne panoptikum. Pani Basia, która poi prezesa herbatką z lubczykiem, już na początku przekonuje, że: - Jeden człowiek zachorował, a całe państwo stoi. I przestrzega wszystkich, że na tej kaczuszce, nie warto jeszcze skóry dzielić. Do jej "królestwa" pielgrzymuje m.in. Prezydent (w tej roli Paweł Kośnik), który tym razem nie stoi już z nadzieją pod drzwiami, ale wchodzi do gabinetu prezesa. Stanisław grany przez Jerzego Bończaka żartuje sobie pod adresem pierwszej głowy państwa: - Narciarz prezydentem? To jak Reksio strażakiem.