Jak stylowo urządzić mieszkanie? Paryski szyk w gdańskiej kamienicy [zdjęcia]

Dom funkcjonalny. Jak wydzielić strefy w otwartym wnętrzu mieszkania? [galeria]

Aleksandra Chomicka

Kontrastowe kolory, ruchome panele, szklane przegrody to pomysły na to, jak dzielić, nie stawiając ścian. W małym mieszkaniu muszą się zmieścić w jednym pomieszczeniu: miejsce do pracy, kącik wypoczynkowy, strefa nocna itp.