Jak wdrożyć Office 365 w firmie w jeden dzień?

Office 365 daje poszerzone możliwości w porównaniu do tradycyjnego pakietu Office. Przede wszystkim usługa dostosowana jest do nowej, mobilnej rzeczywistości. Ze względu na pracę w chmurze mamy „pod ręką” dostęp do wszystkich usług i plików. Pozwala to zaoszczędzić czas, a także zintensyfikować działania pracowników.

Wdrożenie Office’a 365 nie powinno przysporzyć wielu trudności. W szczególności, jeśli firma do tej pory korzystała z tradycyjnego pakietu Office. W wersji chmurowej dostępne są te same programy – edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny – Excel czy program do prezentacji – PowerPoint. Zasadnicza zmiana to możliwość używania wszystkich usług zdalnie, nie tylko na komputerze firmowym w biurze, ale także na laptopie, telefonie czy tablecie.

Warto rozpocząć wdrożenie od założenia każdemu użytkownikowi konta, które połączone jest z dotychczasowym firmowym mailem, skrzynką pocztową Outlook oraz wszystkimi dostępnymi w chmurze programami. W ten sposób po jednym logowaniu mamy dostęp do usług Office 365.

Następnie warto umieścić wszystkie potrzebne pliki na dysku wirtualnym OneDrive. Każdy użytkownik otrzymuje 1TB miejsca, co powinno w zupełności wystarczyć. Pracownicy w ten sposób mogą wygodnie przeglądać np. oferty, procedury czy regulaminy firmowe. Microsoft oferuje również wdrożenie intranetu, czyli wewnętrznej sieci dla naszej firmy. Warto dodać, że wszystkie usługi dostępne są już po jednym logowaniu, co znacząco skraca czas potrzebny do rozpoczęcia pracy.

W jaki sposób użyć narzędzi Office 365 w naszej firmie?

SharePoint- tworzenie bibliotek dokumentów dostępnych dla pracowników

OneDrive - przechowywanie plików firmowych z procedurami

Teams - centrum pracy zespołowej, za pomocą którego można dzielnic zadania, sprawdzać status pracy, a także organizować

wideokonferencje.

Nowe możliwości dają takie usługi jak Teams czy SharePoint. Dzięki nim możemy na bieżąco pracować w zespołach oraz sprawdzać status poszczególnych zadań. Programy są połączone z biurowymi programami Word czy Excel. Co więcej, wspólnie, w zespole, możemy jednocześnie współtworzyć pliki bez obawy o utratę zapisanej pracy.

Przydatną zmianą, którą warto wykorzystać, są programy do szyfrowania dokumentów oraz wiadomości e-mail - Rights Management Services oraz Azure Information Protection. Microsoft na bieżąco dba o bezpieczeństwo usług, a także stale aktualizuje programy.

Jeśli nie masz czasu lub doświadczenia we wdrażaniu oprogramowania, możesz skorzystać z pracy specjalistów. W ramach prac wdrożeniowych zostaną utworzone listy użytkowników i haseł, specjaliści przypiszą Twoją własną domenę czy zmigrują pocztę do nowej usługi. Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję.