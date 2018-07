Sezon rowerowy w pełni. Szczególnie latem rower jako środek transportu i rekreacji sprawdza się znakomicie. Policjanci przypominają, że rower niestety często pada też łupem złodziei. Większość tych zdarzeń ma wspólny mianownik - nieskuteczne zabezpieczenie jednośladu oraz to, że ich właściciele nie znają numerów identyfikacyjnych swojego jednośladu. Aby zapobiec kradzieżom policjanci apelują o ostrożność!

Okazja czyni złodzieja. Rowery kradzione są w przeróżny sposób: sprzed sklepów, z klatek schodowych hal garażowych, domów i piwnic. Właściciele rowerów zostawiają je też przed sklepem „na moment” bez żadnego zabezpieczenia.- nie pozostawiajmy niezabezpieczonych i gotowych do jazdy rowerów w miejscach publicznych: przed sklepem, na ulicy itp.,- nie pozostawiajmy rowerów na klatkach schodowych (nawet, jeśli w bloku jest domofon),- stosujmy lepsze zapięcia renomowanych firm. Lepsze zabezpieczenia zajmują złodziejom nawet kilka minut, co zazwyczaj decyduje o tym, że złodziej rezygnuje z łupu,- zabezpieczenia zakładajmy możliwie jak najciaśniej i w taki sposób, aby szczelina zamka była trudno dostępna. Łańcuch przekładamy przez ramę roweru i tylne koło (nigdy tylko przez przednie koło). Nieskuteczne są cienkie linki czy sprężynki z zapięciami szyfrowymi - łatwo je przeciąć,- gdy zostawiamy rower przed sklepem to zawsze na widoku, nigdy w bramie, za kioskiem, w korytarzu, itp.Sfotografuj swój jednoślad oraz numer ramy (poszukaj go na spodniej części ramy, najczęściej znajduje się on pod pedałami, jeśli go tam nie ma na pewno odnajdziesz go w karcie gwarancyjnej roweru), aby w przypadku jego kradzieży móc przekazać zdjęcie Policji. Takie rowery są łatwiejsze do identyfikacji przez to, że policjanci rejestrują je w ogólnopolskiej policyjnej bazie danych i po kradzieżach są wielokrotnie odzyskiwane.Należy także pamiętać, że rower kupiony z tzw. "drugiej ręki" może być kradziony. Aby uchronić się przed takim zakupem można sprawdzić legalność pochodzenia jednośladu. Posiadanie roweru pochodzącego z kradzieży jest przestępstwem, za które, w zależności od okoliczności, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.Czym się kierować przy wyborze roweru?