Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny, publikuje "Mały Rocznik Statystyczny Polski". Z raportu, który liczy powyżej 500 stron, wyczytać można informacje na temat cen towarów i usług w ostatnich latach. Jak zmieniły się na przestrzeni ostatnich 8 lat? Czy wszystko idzie do góry? Które dobra tanieją? Sprawdź PORÓWNANIE CEN w galerii.

Życie w Polsce. Czy jest za drogie?

samochód osobowy

garnitur męski

rower

kozaki damskie

przejazd taksówką oraz pociągiem

Każdy Polak, robiąc zakupy, zazwyczaj zwraca uwagę na ceny, a podwyżki dóbr i usług, przyprawiają o "ból portfela". Jak się okazuje z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu ostatnich siedmiu lat, największe podwyżki cen dotyczą artykułów spożywczych. Wartość przeciętnego koszyka zakupowego dla jednej osoby w 2010 wynosiła około 173 złote, pięć lat później ta kwota wzrosła do 205 zł, by w 2017 wynieść 205 złotych.Koszyk nie zawierał bardziej wykwintnych, luksusowych artykułów, a także słodyczy, napojów, przekąsek, czy alkoholu i papierosów.Jego największą wartość stanowiło mięso. O ile jego cena wzrosła w ostatnich latach? Sprawdź w galerii. Biorąc pod uwagę fakt, że średnie miesięczne spożycie na osobę wynosi ponad 5 kilogramów, skoki cenowe stają się odczuwalne.Duże skoki zanotowały również takie artykuły jak jajka oraz masło.W zestawieniu znalazły się między innymi takie towary i usługi jak:Nie wszystkie ceny produktów i usług idą jednak do góry. Warto zauważyć również, że według danych GUS, średnie, miesięczne zarobki w Polsce poszły w górę. W 2010 wynosiły 3437,51 zł brutto, a w 2017 roku osiągnęły poziom 4,5 tys. złotych.Zobacz jak zmieniały się ceny na przestrzeni lat. Niektóre zmiany są zaskakujące.