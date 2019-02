Jaka będzie pogoda na koniec lutego 2019? Kiedy wiosna?

Jaka będzie pogoda we wtorek, 19 lutego 2019? Na Pomorzu mglisty poranek [prognoza pogody]

Jaka będzie pogoda we wtorek, 19 lutego? Na Pomorzu ranek przywitał nas lekkim przymrozkiem i mgłami. Pogoda z godziny na godzinę będzie się jednak poprawiać, zaświeci słońce, a słupek rtęci ma podnieść się nawet do + 8 stop. C. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 19.02.2...