Jaka będzie pogoda w piątek, 26 stycznia 2018? Będzie dosyć ciepło, do 5 stopni. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 26.01.2018 r.

TVN Meteo/x-newsW piątek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, zmienny.W nocy zachmurzenie duże. Miejscami na wschodzie i południu województwa słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, stopniowo zanikające. Silne zamglenia, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.W sobotę 27 stycznia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, w strefie nadmorskiej okresami umiarkowany, południowo-zachodni.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe dni. Zobaczcie wideo:TVN Meteo/x-news