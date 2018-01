Jaka będzie pogoda w czwartek, 18 stycznia 2018? Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 18.01.2018 r.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu , nad morzem lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny w porywach od 60 km/h w głębi lądu do 70 km/h nad morzem, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, południowy i południowo-wschodni.Jaka będzie pogoda na Pomorzu?W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże i opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni skręcający na kierunki północne. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 100 m.W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, z kierunków północnych. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 100 m.TVN Meteo/x-news