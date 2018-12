Jaka będzie pogoda w czwartek, 6 grudnia 2018? Popada śnieg? [prognoza pogody]

Jaka będzie pogoda w czwartek ?

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - przewidują synoptycy. Z zachodu ku centrum wolno przemieszczać się będzie strefa słabych opadów śniegu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz. Słabe opady śniegu możliwe też na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 0°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południu porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Jaka będzie pogoda jutro?

Bardzo podobna. W dzień zachmurzenie duże. Na przeważającym obszarze okresowe opady deszczu, na wschodzie oraz w dolinach karpackich rano możliwe opady śniegu lub deszczu marznącego, powodującego gołoledź, stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północnym wschodzie i na Pomorzu prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Nad zachodnim wybrzeżem porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 100 km/h.

Jak będzie pogoda na Pomorzu? Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!



Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: