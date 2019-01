Jaka będzie pogoda w najbliższe dni? Prognoza w Polsce do niedzieli 28.10

We wtorek i w nocy z wtorku na środę Polska była w zasięgu głębokiego, aktywnego niżu, który przewędrował znad Skandynawii przez Bałtyk nad Łotwę. Przyniósł on silny, porywisty wiatr i intensywne opady deszczu.

Na wybrzeżu porywy dochodziły do 100 km/h, w głębi lądu do 85 km/h, wysoko w Sudetach osiągały prawie 190 km/h. Miejscami na północy i w rejonach podgórskich spadło około 40 mm deszczu w ciągu 24 godzin (40 litrów w ciągu doby). Z północnego zachodu napłynęło zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

CZYTAJ TEŻ: Wichury na Pomorzu. 61 interwencji w całym regionie. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał linie wysokiego napięcia

Prognoza pogody - w górach śnieg

Miejscami, głównie na wschodzie kraju zaobserwowano opady krupy śnieżnej, a w górach zaczął padać śnieg. W środę rano na Kasprowym Wierchu leżało 15 cm śniegu. W nocy wystąpiły także lokalne burze.

Niż powoli odsuwa się na wschód, nad Rosję. Jeszcze w środę w całym kraju wiatr będzie silny i porywisty: na wschodzie w porywach do 85 km/h, na zachodzie do 70 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 90 km/h, a w Karpatach do 130 km/h. Po południu wiatr osłabnie, mniejsze będą też opady deszczu. W górach będzie padał śnieg.

Prognoza pogody - silne wiatry wrócą w czwartek

Od wietrznej i deszczowej pogody nie odpoczniemy jednak na długo. W czwartek ponownie znajdziemy się w strefie oddziaływania niżu znad Bałtyku, a przez obszar kraju będą wędrowały kolejne fronty: w nocy ze środy na czwartek od zachodu wkroczy front ciepły, w dzień od północy nasunie się front chłodny. Ponownie wzrośnie prędkość wiatru, prognozowane są porywy wiatru: do 85 km/h na zachodzie wybrzeża, do 70 km/h w głębi kraju. Na południowym wschodzie spodziewane są większe opady deszczu, do 15 mm w ciągu 12 godzin.

Prognoza pogody - w weekend chłodno

W piątek spokojniejsza pogoda, ale nadal kształtowana przez niże. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu, jedynie na wybrzeżu mogą być umiarkowane, tam też silniejszy wiatr, w porywach do 60 km/h. Według prognoz termometry w czwartek i piątek pokażą maksymalnie od 7°C, 9°C na wschodzie do 11°C, 13°C na zachodzie kraju.

Weekend z przewagą chmur. Okresami opady deszczu, w niedzielę na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Chłodniej: w sobotę od 8°C do 10°C, w niedzielę zaledwie od 5°C do 9°C.

Wichura niebezpiecznie przechyliła świerk na dom w Zielonej Górze