Jaka będzie pogoda w piątek, 13 lipca 2018 r.? Będzie ciepło, ale deszczowo. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 13.07.2018.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu , miejscami, głównie na północnym wschodzie, burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm - przewidują synoptycy.Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C, chłodniej miejscami nad morzem: 19°C. Wiatr na północnym wschodzie przeważnie słaby, poza tym umiarkowany tylko na wybrzeżu dość silny, okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie zanikające burze.W dzień na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego, po południu miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze.Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C na wschodzie do 26°C na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu: miejscami 19°C, 20°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: