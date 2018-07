Jaka będzie pogoda w sobotę 21 lipca? Będzie ciepło, bez wiatru i bez deszczu. Sprawdź szczegółową prognozę na 21.07.2018.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C, nad morzem około 23°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, nad samym morzem około 17°C. Wiatr słaby, zmienny, przeważnie zachodni.W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu . Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, nad morzem około 24°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.W nocy zachmurzenie małe, stopniowo od zachodu regionu wzrastające do umiarkowanego. Nad ranem w zachodniej części regionu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, zmienny.