Jaka będzie pogoda w środę, 10 października 2018 (10.10.2018) na Pomorzu i w całym kraju? Czeka nas pogodny dzień [prognoza pogody]

Jaka będzie pogoda we wtorek?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m, w rejonie mgieł zachmurzenie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie małe. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C, nad morzem od 10°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie małe. Rano miejscami silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

