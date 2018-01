Jaka będzie pogoda w środę, 24 stycznia 2018 r.(24.01.2018)? IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami. Zobaczcie prognozę pogody!

W środępo południu większe przejaśnienia. Silne zamglenia, okresami opady deszczu lub mżawki, początkowo lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 4°C na wschodzie do 7°C na zachodzie województwa. Wiatr umiarkowany, w strefie nadmorskiej okresami dość silny i porywisty, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne, zwłaszcza w strefie nadmorskiej. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, w strefie nadmorskiej dość silny, okresami silny i porywisty, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.Od zachodu przemieszczają sie słabe opady deszczu lub mżawki, istnieje ryzyko opadów marznących, które po zetknięciu z zamarzniętą nawierzchnią spowodują gołoledź (większe ryzyko istnieje we wschodniej części województwa).Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9.50W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, początkowo okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.TVN Meteo/x-news