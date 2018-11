Jaka będzie pogoda w środę, 28 listopada 2018 (28.11.2018) na Pomorzu? Ślisko i biało [prognoza pogody]

Jaka będzie pogoda w środę?

Chłodno na Pomorzu, od rana utrzymują się temperatury minusowe. Najzimniej w Miastku -6 stop. C. Marznąca mżawka powoduje gołoledź. W całym kraju - także na Pomorzu - synoptycy zapowiadają okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane

Uwaga kierowcy! Mgły ograniczają widzialność do 300 metrów. Jest ślisko! Temperatura maksymalna do 2°C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Jaka będzie pogoda jutro?

Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane - przewidują synoptycy. Temperatura maksymalna od -5°C na Suwalszczyźnie, -1°C w centrum do 3°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty, w porywach na północnym zachodzie do 60 km/h. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach na zachodnim wybrzeżu do 75 km/h, południowo-wschodni.

Jak będzie pogoda na Pomorzu? Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!



Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: