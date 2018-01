Jaka będzie pogoda w środę 31 stycznia 2018? W środę na Pomorzu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 31.01.2018 r.

W środę 31 stycznia zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące od zachodu województwa opady deszczu, początkowo lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, okresami silny, w porywach do 65 km/h, południowy.W nocy zachmurzenie duże. Okresami przelotne opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.W czwartek 1 lutego zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni.W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano rozpogodzenia. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.