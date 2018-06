Prognoza pogody na sobotę, 30 czerwca 2018 (30.06.2018) i niedzielę 1 lipca 2018 (1.07.2018). Na Pomorzu w weekend będzie mocno wiało. Na Bałtyku sztorm. Sprawdźcie szczegółową prognozę pogody na 30.06.2018 i kolejne dni.

Jaka będzie pogoda w sobotę?

Jaka będzie pogoda w niedzielę?

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w strefie brzegowej wschodniej w nocy z soboty na niedzielę (30.06/1.07.2018) i w ciągu dnia w niedzielę 1.07.2018. W porywach wiatr może osiągać 7 w skali Beauforta.Silny wiatr jest przyczyną zamknięcia części mola w Sopocie.Silny wiatr, który od piątkowego popołudnia dokucza mieszkańcom Pomorza, nie wyrządził poważnych szkód. - Od piątku od godz. 20 interweniowaliśmy w 5 miejscach: w powiecie kościerskim, Gdańsku, Gdyni i w rejonie Pruszcza Gd. Nasze działania polegały na usuwaniu połamanych konarów drzew. Nikomu nic się nie stało - mówi oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 60 km/h, północny.W związku z silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym i Żuławach poziomy wody będą stopniowo wzrastać do górnych granic strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych - ostrzegają synoptycy Biura Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni.W nocy na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów na wschodzie województwa. Temperatura minimalna od 8°C do 9°C, tylko nad samym morzem około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych.W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej nadal w porywach do 60 km/h, północny.W nocy zachmurzenie duże, jedynie w powiatach zachodnich małe i umiarkowane. Postępujące od wschodu obszaru opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C na zachodzie do 13°C na wschodzie, nad samym morzem około 15°C. Wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h), w porywach do 70 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, północny i północno-zachodni.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo: