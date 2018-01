Jaka będzie pogoda 16 stycznia 2018 roku (© Karolina Misztal)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Jaka będzie pogoda we wtorek, 16 stycznia 2018? Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu i silnego wiatru. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 8.01.2018 r.





Jaka będzie pogoda we wtorek?



W dzień 16 stycznia na Pomorzu zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna początkowo od -6°C do -3°C, nad morzem od -4°C do -2°C. Wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, po południu słabnący do umiarkowanego, z kierunków południowych, powodujący lokalne zamiecie śnieżne. Do południa wiatr nad morzem będzie osiągał 50 km/h, w porywach do 80 km/h.



W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna w nocy od -2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, przejściowo słaby, miejscami porywisty, południowo-wschodni skręcający na zachodni.



Jaka będzie pogoda jutro?



W środę 17 stycznia zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.



W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.





Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?



Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo:



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.