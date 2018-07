Jaka będzie pogoda we wtorek 24 lipca 2018? Zapowiada się ciepły dzień, jednak po południu mogą pojawić się opady deszczu. Sprawdź szczegółową prognozę na 24.07.2018.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, jedynie nad samym morzem około 23°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Po południu lokalnie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, jedynie nad samym morzem około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.