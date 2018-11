Jaka będzie pogoda we wtorek, 27 listopada 2018 (27.11.2018) na Pomorzu? Możliwe opady deszczu ze śniegiem [prognoza pogody]

Jaka będzie pogoda we wtorek?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Najwięcej opadów w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Do północy lokalnie słabe opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C, jedynie nad samym morzem około 0°C. Wiatr słaby, w strefie nadmorskiej okresami umiarkowany, północny, nad ranem zmienny. Uwaga, drogi śliskie!

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie małe, nad morzem początkowo umiarkowane. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C, jedynie nad morzem około 3°C. Wiatr słaby, zmienny, po południu słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C, jedynie nad samym morzem około -1°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, rano w rejonie Ustki w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda na najbliższe dni?

