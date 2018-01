Jaka będzie pogoda we wtorek 30 stycznia 2018? We wtorek nadal będzie mocno wiało na Pomorzu. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 30.01.2018 r.

TVN Meteo/x-newsW dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 5°C. Wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h, nad ranem w porywach do 75 km/h, nad morzem od 45 km/h do 55 km/h, początkowo w porywach do 90 km/h, stopniowo słabnący, po południu umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, nad morzem około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo nad morzem dość silny, zachodni.W środę 31 stycznia na Pomorzu zachmurzenie duże, początkowo umiarkowane. Postępujące od zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy.W nocy zachmurzenie duże. Okresami deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe dni. Zobaczcie wideo:TVN Meteo/x-news