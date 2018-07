Jaka będzie pogoda we wtorek, 31 lipca 2018? Będzie upał. Po południu możliwe burze. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 31.07.2018.

W dzień na krańcach zachodnich zachmurzenie małe okresami umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w trakcie trwania zjawisk burzowych miejscami do 30 mm, a na południowym wschodzie lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 32°C, miejscami w kotlinach górskich i nad samym morzem chłodniej: 25°C, 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże i zanikające przelotne opady deszczu lub burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 16°C, 17°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do około 20°C w centrum i 22°C miejscami na zachodzie kraju oraz na wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą wschodniego. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.W dzień na krańcach północno-wschodnich i zachodnich zachmurzenie małe okresami umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie opady gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28°C na północnym wschodzie do 31°C, 32°C w centrum i 34°C na południowym zachodzie. Miejscami w kotlinach górskich i nad samym morzem chłodniej: około 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, przelotne opady deszczu i burze, stopniowo zanikające. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w kotlinach karpackich do 100 m. Temperatura minimalna od 20°C do 22°C, chłodniej w rejonach podgórskich: 18°C, 19°C oraz na północnym wschodzie: 16°C, 17°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe trzy dni. Zobaczcie wideo:

