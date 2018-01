Jaka będzie pogoda we wtorek, 23 stycznia 2018 r.(23.01.2018)? IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami. Zobaczcie prognozę pogody!

Jaka będzie pogoda we wtorek 23.01.2018?

OSTRZEŻENIE IMGW: Od godz. 7.30 we wtorek, 23 stycznia do godz. 7.30 w środę, 24 stycznia prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Jaka będzie pogoda w środę 24.01.2017?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami porywisty, z kierunków południowych.W nocy zachmurzenie duże. Postępujące od zachodu słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, lokalnie marznący, powodujący gołoledź. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający do umiarkowanego, okresami dość silnego i porywistego, południowy i południowo-zachodni.W dzień na Pomorzu zachmurzenie duże. Do godzin południowych miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.