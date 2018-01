Jaka będzie pogoda w niedzielę 14 stycznia 2018? W niedzielę na Pomorzu na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Zobaczcie szczegółową prognozę pogody na 14.01.2018.

TVN Meteo/x-newsW dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5°C, -4°C na północnym wschodzie, około -3°C w centrum, do -1°C, 0°C na zachodzie; w rejonach podgórskich od -5°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie Polski początkowo miejscami duże. Temperatura minimalna od -14°C, -11°C na północnym wschodzie, około -8°C w centrum, do -6°C, -4°C na zachodzie; w Kotlinach Sudeckich około -8°C, w dolinach karpackich od -14°C do -10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni.W poniedziałek na Pomorzu zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od -5°C, -4°C na północnym wschodzie do -2°C w centrum i do około 1°C na zachodzie; w rejonach podgórskich od -3°C do 1°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i dość silny, porywisty. Po południu na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h. Wiatr południowo-wschodni i południowy.Sprawdźcie, jaka będzie pogoda w całej Polsce - prognoza pogody na najbliższe dni. Zobaczcie wideo:Jaka będzie pogoda zimą? Prognoza pogody na zimę 2017/2018 wskazuje, że nie czekają nas ogromne mrozy i śnieżyce, ale meteorolodzy zapowiadają, że przez kilka dni temperatura może być wyjątkowo niska. Bardziej powinniśmy się obawiać silnego wiatru.