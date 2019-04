Jaka pogoda pod koniec kwietnia? Prognoza pogody na tydzień [wideo]

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C, jedynie na Wybrzeżu miejscami 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Po północy miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 16°C do 17°C, w rejonie Zatoki Gdańskiej około 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni.

Jaka będzie pogoda pod koniec kwietnia?

23/24 - 24.04 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 9°C. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.

24/25 - 25.04 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

25/26 - 26.04 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych.

26/27 - 28.04 (piątek/sobota - niedziela)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w sobotę nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Jaka będzie pogoda w najbliższe dni?

