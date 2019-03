Jakie domy budują Polacy, a jakie kupują? Tak wyglądał rynek domów w 2018 roku

Jakie domy budują Polacy? Najczęściej parterowe z użytkowym poddaszem, wzniesione w tradycyjnej technologii, o powierzchni 126–150 mkw. – taki wniosek płynie z „Raportu o budowie domów w Polsce” przygotowanego przez Oferteo.pl. Co więcej, jak wynika ze stworzonego przez serwis Gratka.pl raportu „Polski rynek nieruchomości”, podobnych budynków Polacy szukają na rynku domów na sprzedaż. Jeśli jednak przyjrzeć się tym dwóm rodzajom domów bliżej, na jaw wyjdą pewne różnice.

Jeśli chodzi o typ ogrzewania, w polskich domach dominowało w 2018 r. ogrzewanie gazowe (53 proc.) oraz kotły na paliwo stałe (28 proc.). Na pompy ciepła zdecydowało się 16 proc. badanych, a na kolektory słoneczne – 10 proc. Ekologia wciąż przegrywa zatem w Polsce z ekonomią.

Działki budowlane wybierano, kierując się wieloma czynnikami.

– Ankietowani wybierając miejsce, w którym powstanie ich dom, przede wszystkim kierowali się położeniem działki (57% wskazań) – wskazują autorzy raportu. – Na cenę jako kluczowy czynnik zwracało uwagę 25% ankietowanych. Ponadto wpływ na wybór lokalizacji miały: odległość od miejsca pracy (18%) oraz szkoły lub przedszkola dzieci (16%).

Działki, na których stawiano domy, najczęściej miały mniej niż 20 arów, przy czym aż co trzeci ankietowany budował się na gruncie o powierzchni 5,1–10 arów. Znalezienie działki było nieraz sporym problemem – na kłopoty w tym temacie skarżyło się 11 proc. badanych.

Z raportu warto wynotować jeszcze kilka ciekawostek:

piwnice są niepopularne – w 2018 r. zdecydowało się na nie tylko 10 proc. budujących;

maleje zainteresowanie domami z drewna – wybrało je tylko 9 proc. badanych;

najpopularniejsze pokrycie dachowe to dachówka ceramiczna – zdecydowało się na nią 42 proc. ankietowanych.

Jakie domy kupują Polacy?

Jak wynika z raportu „Polski rynek nieruchomości”, przygotowanego przez serwis Gratka.pl, typowy polski dom poszukiwany w 2018 r. przez internautów miał 150–160 mkw. powierzchni i był parterowym budynkiem z zaadaptowanym poddaszem. Polacy okazali się też konserwatywni, jeśli chodzi o wnętrze domu – najczęściej poszukiwane były budynki z tradycyjnym układem pomieszczeń. Najrzadziej poszukiwano dużych, wielopiętrowych domów wielorodzinnych, ponieważ są one nie tylko najdroższe, ale też kosztowne w utrzymaniu.

Dla klientów planujących kupno domu bardzo ważna była lokalizacja. Liczyły się jednak nie tylko dojazd czy walory krajobrazowe, ale też elementy takie jak placówki handlowe oraz usługowe.

– Bardzo istotna była odpowiednia infrastruktura w okolicy budynku, począwszy od dróg dojazdowych, a skończywszy na szkołach, sklepach i punktach usługowych – podają eksperci Gratki. – W największych miastach szczególnie popularne były tzw. dzielnice willowe. Tam na zakup domu najczęściej decydują się ludzie młodzi, dobrze zarabiający, wychowujący dzieci lub planujący powiększenie rodziny.

Pod względem cenowym Polacy byli skłonni wydać na wymarzony dom od ok. 500 tys. zł do nawet 1,9 mln zł – takie wartości osiągały w zależności od lokalizacji średnie ceny domów na rynku wtórnym. Budynki szeregowe oraz bliźniaki były na ogół o ok. 10–15 proc. tańsze niż domy wolnostojące.

Co ciekawe, zainteresowanie nieruchomościami na sprzedaż różni się w Polsce w zależności od regionu. Wyjątkowe jest na przykład Podkarpacie – to jedyny obszar Polski, gdzie domy na sprzedaż cieszą się większą popularnością niż mieszkania na sprzedaż. Aż 33 proc. osób szukających nieruchomości w tym regionie było w 2018 r. zainteresowanych właśnie domami.

Typowy polski dom 2019 – jaki będzie?

Czy z danych na temat roku 2018 można wyciągnąć jakieś wnioski na temat tego, jak będzie się prezentował przeciętny polski dom w roku 2019? Biorąc pod uwagę konserwatywne upodobania Polaków, można spokojnie założyć, że podobnie jak w latach poprzednich będzie to wolnostojący dom parterowy z użytkowym poddaszem. Stale rosnące ceny materiałów budowlanych i ogólna tendencja do podwyżek na rynku nieruchomości wskazują z kolei, że popularne będą zapewne nieduże domy.

Warto zauważyć, że już od kilku lat obserwuje się malejące zainteresowanie tak niegdyś popularnymi budynkami wielorodzinnymi. Obecnie zarówno sektor budowlany, jak i rynek domów na sprzedaż są całkowicie zdominowane przez domy jednorodzinne. Ma to związek zarówno z kosztami budowy i utrzymania budynku, jak i z przemianami społecznymi. Młodzi Polacy coraz rzadziej chcą mieszkać w pobliżu rodziców i chętnie przeprowadzają się „na swoje”. Tym samym zanika powoli dominujący kiedyś model rodziny wielopokoleniowej, zastępowany modelem rodziny nuklearnej (rodzice plus dzieci).