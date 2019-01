Jakie zmiany czekają Biskupią Górkę i Stary Chełm? [wideo, zdjęcia]

Rekreacja pod chmurką Jednym z wyjątkowych miejsc na Biskupiej Górce jest znajdujący się przy ul. Biskupiej tak zwany plac pod Neptunem. To teren zieleni z pięknym widokiem na Gdańsk, sąsiadujący z zabytkowym budynkiem dawnego Schroniska Młodzieżowego im. Paula Benekego (z charakterystyczną wieżą, rzeźbą Neptuna i rzygaczami). Pod koniec 2017 r. Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało konsultacje społeczne dotyczące przyszłości tego miejsca. Wśród mieszkańców przeważały opinie, że ma ono przede wszystkim służyć rekreacji, umożliwiać też działania kulturalne. Wnioski z warsztatów stanowią część dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania tego terenu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 stycznia 2019 r.

Na Starym Chełmie prace będą dotyczyć terenu zieleni znajdującego się przy ul. Buczka. To miejsce również ma służyć rekreacji. W związku z tym planuje się poprawienie stanu infrastruktury – wykonanie nowych chodników, zamontowanie ławek i odtworzenie zdegradowanej fontanny. Teren ma zostać oświetlony i objęty monitoringiem. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. Projekt powinien być gotowy w połowie grudnia 2018 r.

Domy Sąsiedzkie

W budynku przy ul. Buczka 16 na Starym Chełmie w przyszłości będą funkcjonować Centrum Wsparcia Rodzin oraz Dom Sąsiedzki. W tym celu obiekt zostanie przebudowany, zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku powstaną m.in. studia muzyczne i fotograficzne, sale taneczna i komputerowa, miejsce spotkań dla mam i klub dziecięcy. Prace porządkowe obejmą też przylegający do budynku ogród. Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowej przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. Szacowany termin jej ukończenia to połowa grudnia 2018 r.

Wyremontowany zostanie także lokal przy ul. Biskupiej 4, w którym obecnie funkcjonuje Dom Sąsiedzki i gdzie działają Stowarzyszenie Waga i Stowarzyszenie Biskupia Górka. Lokal zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będzie także zagospodarowane przylegające do niego podwórko. Prace powinny zostać wykonane w 2019 r.

Budynki do remontu

Kilka ulic – Biskupią, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górkę – czeka przebudowa. Zakres prac będzie obejmować modernizację infrastruktury podziemnej, wymianę nawierzchni jezdni i chodników, budowę monitoringu i oświetlenia, a także montaż elementów małej architektury. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia tego zadania.

Na Biskupiej Górce partnerami projektu rewitalizacji jest 37 wspólnot mieszkaniowych. Prace remontowe przy tych budynkach będą dotyczyć części wspólnych, takich jak elewacje, izolacje czy klatki schodowe. Unijnym dofinansowaniem zostało objętych również 13 budynków komunalnych, które przejdą kompleksowe remonty. Aktualnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowych przez wyłonionych przez Gdańskie Nieruchomości wykonawców. Dokumentacje powinny być gotowe w pierwszym kwartale 2019 r.

Górka dumna z podwórka

Na wszystkich czterech obszarach rewitalizacji są realizowane tzw. projekty podwórkowe. Na Biskupiej Górce za działania prowadzone za kamienicami przy ul. Górka 11,12A i 13A są odpowiedzialne Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto. Począwszy od wiosny bieżącego roku animatorzy prowadzą m.in. zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych i spotkania, podczas których podwórko jest porządkowane. Finał prac jest przewidziany na jesień przyszłego roku. W kolejnych latach podobnymi działaniami zostaną objęte inne podwórka.

Biskupia Górka i Stary Chełm tworzą obszar, który w latach 2017-2023 został objęty Gminnym Programem Rewitalizacji. Łączny koszt zaplanowanych na tym terenie działań wynosi ponad 28 mln zł, w tym ponad 18 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.