Jan Olszewski patronem sali w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Uroczystość nadania sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku imienia Jana Olszewskiego odbyła się 28 marca w siedzibie placówki.

- Nazwy miejsc w przestrzeni publicznej są wyrazem szacunku nie tylko do osób, ale także do wartości. To rodzaj zobowiązania. Jan Olszewski udowodnił, iż nie ma totalitaryzmu, siły, która mogłaby złamać polskie umiłowanie wolności – mówił podczas uroczystości dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.