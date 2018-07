Jarmark św. Dominika przyciąga do Gdańska tłumy turystów. Jakie atrakcje przygotowało miasto na tegoroczny Jarmark dominikański 2018?

Jarmark św. Dominika 2018- program

Jarmark dominikański 2018- koncerty

Jarmark dominikański 2018- ceremonia otwarcia i ceremonia zakończenia

W tym roku odwiedzający będą mogli skorzystać z wyjątkowej, zupełnie nowej atrakcji. Po raz pierwszy bowiem, na Targu Rybnym, stanie stylowa, piętrowa karuzela, rodem z Paryża czy Florencji.- Karuzela została wykonana specjalnie dla Gdańska, na wzór karuzeli weneckiej, w rodzinnej włoskiej manufakturze. Zgodnie z tradycją zdobią ją zatem barwne, ręcznie malowane rzeźby: koni, rydwanów, filiżanek i ławeczki. Jedna z postaci jest jednak absolutnie wyjątkowa – to lew, symbol Gdańska. Wszystkie figury są ruchome – galopują, kołyszą się i obracają w rytm stylowej muzyki. Rydwany przystosowane są dla osób niepełnosprawnych – mówiu Św.Dodatkowo przez cały czas trwania jarmarku będzie można skorzystać z koła widokowego AMBERSKY, przejść pod Piętnastą Bramą Gdańska, która zlicza przechodniów czy odpocząć przy miejskim zielniku bądź na leżaku na Placu Kobzdeja.W centrum staną też dwie wyjątkowe ławki. Koławka i Ławkoło, czyli ławki w kształcie koła, są zarazem kalejdoskopem obrazu Gdańska, miasta związanego z morzem i bursztynem. Ich kompozycja jest wynikiem połączenia formy pierścienia z dekorem, który poprzez swoją barwę i nazwę skojarzony jest – w Koławce z morzem, a w Ławkole z bursztynem. Ławki będą też jarmarkowymi punktami bookcrossingowymi (ze specjalnymi półkami na książki) są Koławka i Ławkoło.Codziennie o godz. 12.12 na przedprożu Ratusza Głównego Miasta pojawia się trębacz w historycznym kostiumie, by odegrać zgromadzonej publiczności hejnał Jarmarku św. Dominika.Będzie można wziąć udział w grze miejskiej "Na tropie koguta". Trasa wędrówki prowadzi przez cztery stanowiska, zlokalizowane w jarmarkowych punktach informacyjnych.Pokazy kucia tradycyjnego z udziałem mistrzów kowalstwa ze Stowarzyszenia Polskich Artystów Kowali.Pamiątkowy certyfikat- dokument nadawany imiennie, opieczętowany okolicznościowym stemplem i po wsze czasy poświadczający, iż posiadacz tegoż podtrzymał tradycję uczestnictwa w najstarszym Jarmarku Europy i wykazał się dużą znajomością historii i tradycji miasta Gdańska.28 lipca-19 sierpnia: GRY BEZ PRĄDU, Graj w planszówki z rodziną i przyjaciółmi! Plac Kobzdeja / 10.00-20.0029 lipca: PIKNIK – SIECIAKI NA WAKACJACH, Plac Kobzdeja / 13.00-16.005 sierpnia: LECHIA TENNIS CUP GDAŃSK/ Plac Kobzdeja1-12 sierpnia: U-RODZINY BAJKOWISKA, scena pod kuferkiem / Plac Kobzdeja, Kraina baśni, wyobraźni, dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru!Na czas trwania jarmarku przygotowano wiele znakomitych koncertów. Sprawdźcie listę koncertów Jarmarku św. Dominika 2018:Oczywiście na dzień otwarcia Jarmarku św. Dominika przygotowano mnóstwo atrakcji. Uroczyste otwarcie Jarmarku św. Dominika obwieści światu specjalnie napisany w oparciu o gdańskie muzykalia hejnał, odgrywany przez trębaczy i ratuszowy carillon. Trębaczy wypatrywać należy w oknach i na dachu Dworu Artusa.By obyczajom stało się zadość, zgromadzonych gdańszczan i gości z całego świata witać i zabawiać będzie korowód barwnych postaci, pośród których prym wieść będą Hermes (patron kupców) i karmazynowy kogut (symbol jarmarku). W tak historycznej i niespotykanej oprawie Prezydent Miasta Gdańska przekaże kupcom klucz do bram miasta.Wieczorem zaś odbędą się koncerty, oo których można przeczytać w materiale wyżej.Również na ceremonii zakończenia jarmarku nie zabraknie atrakcji. Mistrz Ceremonii opowie zebranym, co widział i słyszał przez 23 dni Jarmarku. Aż nadejdzie uroczysta chwila wręczenia Nagród Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2017 i po raz ostatni odegrany zostanie przez trębaczy hejnał Jarmarku. Kiedy klucz do bram miasta powróci do rąk prawowitych włodarzy, Prezydent Miasta Gdańska wypowie tradycyjną formułę: Jarmark św. Dominika Anno Domini 2017 uważam za zamknięty, a do publiczności – na znak, że jarmark zasypia na rok – pofruną kolorowe poduszki. Tego dnia również odbędą się wyjątkowe koncerty, o których można przeczytać w materiale osadzonym wyżej.