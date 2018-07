Mnóstwo kramów, wystawcy z wielu krajów, a oprócz tego moc wydarzeń kulturalnych i gratka dla smakoszy. Już 28 lipca w Gdańsku rozpocznie się Jarmark św. Dominika, nierzadko określany świętem miasta, które co roku przyciąga tłumy - zarówno mieszkańców jak i turystów.



Jak tłumaczy, Jarmark „jest jak wielka spiżarnia, bardzo smaczna, pełna wiktuałów z całej Polski i z całego świata.” Jest także jak cudowna manufaktura, w której znajdziemy przedmioty wytwarzane ręcznie, nierzadko w jednorazowych egzemplarzach - mówi.



- No i wreszcie Jarmark jest jak szafa Gdańska - bardzo stara, bardzo wiekowa i olbrzymia - bo pełna antyków, białych kruków, porcelanowych filiżanek, starych książek, fotografii... - wylicza.



Jarmark to też wielkie święto muzyki. Na wszystkich chętnych czekać będzie 29 koncertów różnych wykonawców. Co istotne, w tym roku zrezygnowano z pokazu fajerwerków. Zastąpią go pokazy laserowe. Jak słyszymy - chodzi o dobro zwierząt.



To jednak nie wszystko. Jak zapowiada Joanna Czauderna-Szreter, oprócz wielu kramów czy wystawców z różnych krajów, w tym roku po raz pierwszy cała ulica Szeroka będzie w drewnianych domkach, oferujących wyłącznie rzemiosło i rękodzieło. - Słowem, likwidujemy handel wielobranżowy i wielki namiot - mówi.



[sc]Zobacz też: [a]http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/jarmark-dominikanski-2018-co-bedzie-dzialo-sie-na-jarmarku,4724337,artgal,t,id,tm.html; Co będzie działo się na Jarmarku św. Dominika 28.07-19.08? [program][/a][/sc]



Przed wielkim wydarzeniem szyki zwierają także policjanci. [b]Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku[/b] zastrzega, że Jarmark to „jeden z głównych punktów koncepcji zabezpieczenia sezonu letniego”.



- Jesteśmy na niego przygotowani. Tak jak co roku będziemy kierować tam więcej patroli. Samo Śródmieście obejmie nadzorem kilkudziesięciu policjantów - zapewnia asp. Kamińska.



Co istotne, w byłym komisariacie przy ul. Piwnej zorganizowany będzie punkt informacyjny.

- Tam od 14 do 22, codziennie, będzie dyżurował policjant dochodzeniowo-śledczy - mówi asp. Kamińska. Jego obecność ma skrócić czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia, np. przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem bądź wykroczeniem.



- Ponadto korzystamy z pomocy tłumaczy.Oni będą z kolei dyżurować przy nowym komisariacie przy ul. Długiej Grobli IV - dodaje.

[b]

Ceremonię Otwarcia Jarmarku św. Dominika zaplanowano na sobotę, 28 lipca - wydarzenie zaczyna się zawsze w ostatnią sobotę lipca. Trwa 23 dni.[/b]



[b]Jarmark św. Dominika w 2017 roku: [/b]





[sc]POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:[/sc]

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]



TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]



TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu



Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!



W tym roku po raz pierwszy na Jarmarku będzie można odwiedzić m.in. stoisko Dominikanow, tuż przy ich klasztorze, przy ulicy Gdańskiej.- Jarmark to oferta handlowa, a jeśli oferta handlowa, to warto go porównać do trzech rzeczy - mówi