Gdańsk będzie gospodarzem Jarmarku św. Dominika po raz 758. Ta największa w Polsce plenerowa impreza handlowo-kulturalna rozpoczyna się w sobotę i potrwa do 19 sierpnia.

Jarmark to oferta handlowa, a jeśli oferta handlowa, to warto go porównać do trzech rzeczy. Jarmark jest jak wielka spiżarnia, bardzo smaczna, pełna wiktuałów z całej Polski i z całego świata. Jest także jak cudowna manufaktura, w której znajdziemy przedmioty wytwarzane ręcznie, nierzadko w jednorazowych egzemplarzach .No i wreszcie Jarmark jest jak szafa Gdańska - bardzo stara, bardzo wiekowa i olbrzymia - bo pełna antyków, białych kruków, porcelanowych filiżanek, starych książek, fotografii.

Dziś powracamy do tej tradycji. Uroczyste otwarcie Jarmarku św. Dominika obwieści światu specjalnie napisany w oparciu o gdańskie muzykalia hejnał, odgrywany przez trębaczy i ratuszowy carillon. Trębaczy, aż szesnastu, wypatrywać należy w oknach i na dachu Dworu Artusa. A skoro Jarmark św. Dominika obchodzi w tym roku 758-lecie, to hejnał skomponowany został z 758 nut. Cały więc polega na tym, że każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. I tak hejnał „starzeje się” razem z Jarmarkiem.

Wystawcy, rzemieślnicy, wytwórcy i rękodzielnicy - w tym roku z aż z dwunastu krajów przejmują od soboty władzę w Gdańsku. 28 lipca rozpoczyna się 758. Jarmark św. Dominika, którego program wypełniony jest po brzegi atrakcjami, więc impreza ściągnie do miasta prawdziwe tłumy.- mówi Joanna Czauderna-Szreter z Międzynarodowych Targów Gdańskich, które organizują imprezę.Nawiązuje ona do XV-wiecznych postaci „piszczków” miejskich i wieżowych, których obowiązkiem było ostrzeganie, witanie fanfarami dostojnych gości i ogłaszanie godzin zamknięcia bram miasta. Miejskim muzykiem był także nastawiacz wieżowego carillonu. Od momentu zatrudnienia przez Radę Miasta Gdańska piszczków i trębaczy, niezmiennie uroczystemu otwarciu i zamknięciu Jarmarku towarzyszyła muzyka.- mówią organizatorzy.By obyczajom stało się zadość, zgromadzonych gdańszczan i gości z całego świata witać i zabawiać będzie korowód barwnych postaci, pośród których prym wieść będą(patron kupców) i. W tak historycznej oprawie prezydent Paweł Adamowicz, jak co roku, przekaże kupcom klucz do bram miasta. Także w sobotę, na Targu Rybnym, wielkie otwarcie Karuzeli Gdańskiej.Od godz.10 pierwszych 100 pasażerów zakręci się na niej za darmo. Od godziny 16 w Strefie Relaksu przed Karuzelą rozpocznie się zaczarowane widowisko dla dużych i małych.Do godziny 20.00 wszyscy goście Karuzeli mogą liczyć na zabawy, animacje i konkursy, w których do wygrania będzie m.in. koń na biegunach. O godzinie 17.30, 18.30 i 19.30 na Karuzeli odbędą się spektakularne pokazy tańca w baśniowym klimacie.Na gości czekać będzie w sumie 29 koncertów różnych wykonawców. W sobotę na scenie ustawionej na Targu Węglowym, o godz. 21.30 zagra Natalia Nykiel. Wcześniej, o godz. 20 Mery Spolsky. Po koncertach zaplanowano pokaz laserowy. Zrezygnowano z fajerwerków ze względu na dobro zwierząt.Z kolei w niedzielę, 29 lipca warto zajrzeć na Święto Chleba w godz. 10-18 na Długim Targu. Święto Chleba rozpocznie się uroczystą mszą św. w Konkatedralnej Bazylice Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. Na Długim Targu już od godz. 10 będzie można korzystać z wielu przygotowanych z tej okazji atrakcji. Nie zabraknie prezentacji wyrobów piekarniczych i cukierniczych, degustacji pieczywa i ciast, będzie można skorzystać z porady ekspertów, technologów żywności, mistrzów piekarskich oraz konsultacji dietetyków. Już po raz piąty odbędzie się konkurs dla piekarzy-amatorów na „Najlepszy chleb domowego wypieku”, w którym wygrać można będzie atrakcyjne nagrody.