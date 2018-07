W towarzystwie m.in. Neptuna, gigantycznego koguta i z wielką fetą, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, otworzył w sobotę, 28 lipca 2018, 758 Jarmark św. Dominika.

- Drogie gdańszczanki i drodzy gdańszczanie, witam na otwarciu kolejnego Jarmarku św. Dominika, jednej z najstarszych tradycji - mówił prezydent Gdańska

W sobotę ulice centrum stolicy Pomorza, zapełniły się setkami osób, a olbrzymia ich część, obserwowała uroczyste otwarcie Jarmarku św. Dominika. Ten rozpoczął się w samo południe, przy Dworze Artusa w Gdańsku.Turystów i mieszkańców Gdańska, powitano w kilku językach. Głos zabrał m.in. prezydent miasta - Paweł Adamowicz.- Życzę nam wszystkim wspaniałych trzech tygodni uczestnictwa również w wydarzeniach kulturalnych. Bo jarmark to nie tylko wydarzenie handlowe - zauważył.Jarmark św. Dominika co roku do Gdańska ściąga tłumy turystów, ale też i handlarzy czy przedstawicieli świata kultury, potrwa trzy tygodnie.