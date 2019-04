Jarosław B. były piłkarz Lechii zatrzymany. Chodzi o gwałt

Według naszych ustaleń, 39-letni dziś Jarosław B., były piłkarz - reprezentant Polski i zawodnik Lechii Gdańsk w ręce policji wpadł we wtorek (16.04.2019) rano, po tym jak młodsza od niego kobieta zgłosiła, że w weekend padła ofiarą gwałtu z jego strony w trakcie imprezy, która odbywała się w Sopocie.

- W dniu dzisiejszym został zatrzymany Jarosław B. w związku z podejrzeniem popełnienia czynu przeciwko wolności seksualnej – potwierdza nasze ustalenia prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Odmawia jednak jakiejkolwiek bardziej szczegółowej informacji na temat.

Jarosław B. to wychowanek sopockiego Ogniwa, choć jest powszechnie kojarzony z Lechią Gdańsk, gdzie stawiał pierwsze kroki do większej piłkarskiej kariery. Był jednym z tych piłkarzy Lechii, o których mówiło się, że są bardzo utalentowani i stanowią przyszłość gdańskiej i polskiej piłki. W 1998 roku B. przeniósł się do Amiki Wronki, wówczas jednego z polskiej ekstraklasy. Tam grał do 2006 roku, po czym wyjechał do Turcji, gdzie przez dwa sezony występował w Antalyasporze. Po powrocie z Turcji B. znów występował na boiskach polskiej ekstraklasy. W łódzkim Widzewie grał w latach 2009-2012. na zakończenie przygody z zawodową piłką B. wrócił do Lechii, gdzie grał do 2014 roku. W lipcu 2013 roku w towarzyskim meczu Lechia - Barcelona w Gdańsku, strzelił "Dumie Katalonii" jedną z dwóch bramek. W sumie rozegrał na boiskach ekstraklasy ponad 300 spotkań, jest 8-krotnym reprezentantem Polski.

