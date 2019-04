Jarosław B. były piłkarz Lechii zatrzymany. Gwałt?

Jarosław B. były piłkarz Lechii zatrzymany. Chodzi o gwałt

39-letni dziś Jarosław B., były piłkarz - reprezentant Polski i zawodnik Lechii Gdańsk, obecnie jeden z asystentów trenera „lechistów” Piotra Stokowca został zatrzymany wczoraj rano. Sytuacja wynikła ze zgłoszenia młodszej od niego kobiety w sprawie gwałtu, którego ofiarą paść miała z jego strony po imprezie, która odbywała się w Sopocie.

Jak udało się ustalić „Dziennikowi Bałtyckiemu” mężczyzna został obwiniony o gwałt przez dwudziestokilkuletnią kobietę, która wcześniej była jego znajomą. Do zdarzenia miało dojść w nocy z piątku na sobotę w sopockim apartamencie wynajmowanym przez B. Tam przenieść się miała rozpoczęta wcześniej gdzie indziej impreza, w której oboje uczestniczyli.

Według relacji pełnomocnika kobiety, adwokata Oskara Skibickiego, pokrzywdzona jeszcze w sobotę zgłosiła się do lekarza, który przeprowadził oględziny i obdukcję, a w poniedziałek została przesłuchana przed sądem w obecności prokuratora oraz biegłego psychologa, który uznał jej relację za wiarygodną.

- Moja klientka jest w fatalnym stanie, pod stałą opieką bliskich i psychologów: prywatnego i policyjnego. Jej stan jest bardzo zły. To młoda osoba, która przeżywa głęboką traumę. Wciąż potrzebna jest jej opieka lekarska w związku z tym, że niektóre obrażenia fizyczne doznane w wyniku tego brutalnego gwałtu są poważne – relacjonuje mecenas Oskar Skibicki.

We wtorek, 16.04.2019 roku rano 39-latek został zatrzymany po tym, gdy najprawdopodobniej sam stawił się na komisariacie policji. Około godziny 15. śledczy przeczyli by prokuratura podjęła jakiekolwiek czynności z jego udziałem. Usłyszeliśmy jedynie, że na to i ewentualne przedstawienie zarzutu śledczy mają 48 godzin od zatrzymania oraz że śledztwo faktycznie zostało wszczęte.

- W dniu dzisiejszym został zatrzymany Jarosław B. w związku z podejrzeniem popełnienia czynu przeciwko wolności seksualnej – potwierdziła nasze ustalenia kilka godzin wcześniej prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Konsekwentnie odmawiała jednak bardziej precyzyjnej informacji na temat sprawy a nawet informacji o konkretnej kwalifikacji karnej czynu, którego dopuścić miał się zatrzymany. To istotne o tyle, że w kategorii „czynów przeciwko wolności seksualnej” mieści się cała gama różnych zachowań: zarówno zgwałcenie, jak i np. wykorzystanie bezradności spowodowanej wypiciem alkoholu czy... „publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy”.

Inna wersja wydarzeń. "W weekend imprezowali razem"

Zupełnie inną wersję tego samego zdarzenia przedstawił nam nieoficjalnie jeden z pomorskich adwokatów, twierdząc, że „zna sytuację z pierwszej ręki”. Ta wersja brzmi z kolei jak usiłowanie szantażu.

- Jarosław B. znał tę kobietę od pewnego czasu i w weekend imprezowali razem. Później ona zażądała pieniędzy. Podobno około 2 tysięcy złotych. Mężczyzna odmówił zapłaty, więc zgłosiła gwałt, przymuszenie do seksu. Wydaje mi się, że przed zarzutem powinny wybronić go zapisy SMS-ów albo jakiejś innej formy kontaktu między nimi – słyszymy.

- Nawet nie znam tej wersji. To sprawa bardzo delikatna i ze względu na dobro dzieci pana B., których świat właśnie się zawalił, nawet nieoficjalnie po prostu nie będziemy udzielać żadnych komentarzy na tym etapie - mówi nam wysoko postawiona prokurator. Rzeczniczka „Okręgówki” również odmówiła odniesienia się do tej relacji.

Jarosław B. był partnerem zmarłej w 2014 roku aktorki Anny Przybylskiej, z którą ma trójkę dzieci.

Prowokacja?

Z kolejnym scenariuszem zdarzeń zadzwonił do nas wieczorem inny przedstawiciel pomorskiej palestry. - To była prowokacja. Pewien znany sopocki klub ma kłopoty finansowe i już wcześniej szukał pieniędzy „na mieście”. Związani z nim dwaj ludzie zmanipulowali tę kobietę, nakłaniając do tego by spotkała się z Jarosławem B. Rzeczywiście był tam odważny seks. Później pojawiło się żądanie 400 tys. zł za ewentualne złagodzenie zeznań. Organizatorzy tej prowokacji dobrze wiedzieli, że pan B. ma mieszkanie w Orłowie, znali metraż i cenę, dlatego liczyli na taką kwotę - słyszymy.

Obrońcą 39-latka jest mec. Olga Jędraszko, która zapowiedziała, że do sprawy odniesie się dopiero dzisiaj.

Oświadczenie klubu Lechia Gdańsk

Jako Zarząd Klubu Lechia Gdańsk, jesteśmy głęboko poruszeni informacjami medialnymi dotyczącymi pana Jarosława B. Jest nam przykro, mimo że opisane fakty dotyczą spraw z życia prywatnego i nie mają związku z pracą na rzecz Klubu.

Prosimy wszystkich o powstrzymanie się od komentowania sprawy oraz wydawania jakichkolwiek osądów do czasu zakończenia działań prowadzonych przez prokuraturę i policję. Wierzymy, że w toku postępowania wszystkie aspekty tej sprawy zostaną zbadane, a wszelkie niejasności wyjaśnione.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: