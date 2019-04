Jarosław B. zwolniony z aresztu bez zarzutu za gwałt

Jarosław B. bez zarzutu za gwałt. Wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym

- Prokurator przesłuchał Jarosława B. w charakterze podejrzanego. Przedstawił mu 2 zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzi o nieodpłatne udzielenie substancji zakazanych innej osobie za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu prokurator zdecydował się zastosować wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest dozór policji, zakaz kontaktowania się ze świadkami i poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych - mówi prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Pytany o pierwotny powód zatrzymania określany wcześniej przez samych śledczych jako „podejrzenie popełnienia czynu przeciwko wolności seksualnej” dodaje:

- Mogę tylko tyle powiedzieć, że prokurator oceniając cały materiał dowodowy zebrany w ciągu ostatnich dwóch dni uznała, że nie pozwala on postawić podejrzanemu żadnego zarzutu dotyczącego przestępstwa natury seksualnej.

Jarosław B., były piłkarz Lechii Gdańsk, został aresztowany we wtorek. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące gwałtu

Warto przypomnieć, że mężczyzna został obwiniony o gwałt przez niespełna 30-letnią kobietę, która wcześniej była jego znajomą. Do zdarzenia miało dojść w nocy z piątku na sobotę 12/13 kwietnia w sopockim apartamencie wynajmowanym przez B. Tam przenieść się miała rozpoczęta wcześniej gdzie indziej impreza, w której oboje uczestniczyli. Obok zeznań pokrzywdzonej, która – jak tłumaczył jej pełnomocnik adwokat Oskar Skibicki - została brutalnie zgwałcona, przedstawiliśmy dwie inne wersje zdarzeń. Jedna z nich sugeruje, że miało chodzić o próbę szantażu na 400 tys. zł. Więcej o sprawie i „alternatywnych” scenariuszach pisaliśmy tutaj.