Wychowanek Lechii Gdańsk dołącza do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny biało-zielonych. Zajmie się indywidualizacją treningów i poprawą gry w defensywie.

Jarosław Bieniuk trafił do gdańskiej Lechii w 1995 r. W swojej piłkarskiej karierze grał w Amice Wronki, Widzewie Łódź oraz w klubie z ligi cypryjskiej i tureckiej. Jarosław Bieniuk po zakończeniu kariery objął stanowisko dyrektora Akademii Lechii Gdańsk.



- Dla mnie jest to kolejny etap rozwoju pracy w Lechii. Nigdy nie ukrywałem, że praca trenerska bardzo mnie interesowała. Wiąże się to jednak z częstymi wyjazdami, na co nie jestem jeszcze gotowy. Propozycja pracy z pierwszym zespołem Lechii to szansa na zdobycie kolejnego doświadczenia - podkreślił Bieniuk. - Koncentruję się na pracy z młodzieżą, by przekazać swoje doświadczenie i myśl szkoleniową Akademii Lechii. Będę także cały czas obserwował i koordynował działania Akademii Lechii Gdańsk - dodał Jarosław Bieniuk.



Od momentu, gdy Piotr Stokowiec przejął stery w gdańskiej Lechii, klub bardzo odmłodniał. Kilku piłkarzy z akademii podpisało profesjonalne kontrakty z klubem, a część z nich ma za sobą debiutanckie spotkanie w Ekstraklasie.





