Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki w Gdańsku: PiS jest partią wolności. Sprzeciwia się ACTA 2

Wolność w internecie i dalszy rozwój gospodarczy zapowiedzieli w Gdańsku prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Kilka dni temu zapadła w Parlamencie Europejskim decyzja godząca w wolność - mówił Jarosław Kaczyński. - Mówię o Acta 2 (dyrektywa regulująca kwestię praw autorskich na rynku cyfrowym - red.). Mamy dwa lata na zaimplementowanie przepisów w naszym prawodawstwie. PiS zapewni taką implementację, że wolność będzie zachowana.

- Drodzy internauci, jesteśmy z wami - mówił Mateusz Morawiecki. - Z tego miejsca chcę obiecać wszystkim, polskim blogerom, influencerom, forumowiczom, że będziemy walczyć o wolność internetu. Gospodarka cyfrowa jest ważna dla rozwoju, na nią stawiamy, ale ona potrzebuje wolności.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że za przyjęciem, jego zdaniem przepisów ograniczających wolność w internecie, po głosowaniu w PE, stoją politycy PO.

- Oni w istocie byli za tym ograniczeniem, choć mówili co innego - mówił Kaczyński.

Premier Morawiecki zapowiedział rozwój gospodarki morskiej. Podkreślił, że bardzo dobrym krokiem była repolonizacja portu DCT w Gdańsku i podkreślił, że porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i inne, także mniejsze porty (niw wymienił Elbląga w kontekście planowanego przekopu Mierzei Wiślanej co ciekawe - red.) będą przynosić coraz większe dochody.

- Kto jeszcze kilka lat temu wierzył, że Polska z kraju rozwijającego się, stanie się krajem rozwiniętym - mówił Morawiecki. - Ja dziś wierzę, że za kilka lat staniemy się członkiem G 20. Musimy sobie stawiać ambitne cele.

Gdańską konwencję wyborczą PiS zdominowały hasła wolności i "wielkiej Solidarności" (Kaczyński nazwał Solidarność sprzed 40 lat największym ruchem społecznym na świecie).

- Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolności - mówił Kaczyński. - Dobre prawo, równe dla wszystkich i sprawiedliwość równa się wolność. Dlatego nie będziemy już mówić o "piątce" PiS, tylko o "piątce" plus, gdzie ten plus, to wolność.

PiS w czasie konwencji na Politechnice Gdańskiej zaprezentował dziesięcioro kandydatów, który reprezentować będą barwy tej partii na Pomorzu, w czasie majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Potrzebujemy jeszcze czasu, by dokończyć rozpoczęte zmiany - mówił Morawiecki w kontekście zbliżających się wyborów.

Listę otwierają Anna Fotyga oraz Jarosław Sellin. Na kolejnych miejscach są odpowiednio: Danuta Sikora, Piotr Mueller, Antoni Szymański, Arleta Kurzelewska, Danuta Białooka-Kostenecka, Karol Rabenda, Patryk Demski, Mariusz Łuczyk.

- W przypadku ACTA 2 mieliśmy do czynienia z historycznym wręcz lobbingiem, to była bardzo trudna sprawa - mówiła o głosowaniu nad regulacjami cyfrowymi w PE Anna Fotyga. - Przed nami kolejna walka o pakiet mobilności, interesy polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Już dawno prawodawstwo nie pokazywało takich różnic między krajami w Europie. A powinien to być związek wolnych z wolnymi, równych z równymi.

Przed wejściem na Politechnikę Gdańską, gdzie odbywała się pomorska konwencja PiS, demonstrowały grupy Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP. "Piątka" JK jak 1. Korupcja,2. Kłamstwo, 3. Obłuda, 4. Oszustwa, 5. Afery - brzmiał jeden z transparentów. Na innym można był przeczytać "PiS się kończy". Nie brakowało głosów popierających strajk nauczycieli.

- Chcemy zaprotestować przeciwko temu złemu, haniebnemu rządowi, łamaniu prawa przez Jarosława Kaczyńskiego - mówili demonstranci.

