"Jaskółki" okazały się za szybkie dla żużlowców Zdunek Wybrzeża Gdańsk

Żużlowcy gdańskiego wybrzeża świetnie zaczęli sezon 2019. W ubiegła niedzielę wygrali w Gnieźnie ze Startem 49:40 i objęli prowadzenie w tabeli Nice PLŻ. Nic dziwnego, że w niedzielę na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego prawie komplet widzów chciał przekonać się jak radzą sobie nasi zawodnicy w konfrontacji ze spadkowiczem z PGE Ekstraligi, czyli tarnowską Unią. W przedsezonowych wypowiedziach działacze Wybrzeże spokojnie podchodzili do pytań o cele, deklarując że chcą, by gdańska drużyna awansowała do pierwszej czwórki. Nieco inne zdanie na ten temat mieli kibice Wybrzeża, na których mogła podziałać wygrana naszej ekipy w I kolejce w Gnieźnie. Przed meczem z Unią wywiesili na ogrodzeniu wielką flagę „Jedziemy po awans”. Niespodziewanie szybko musieli jednak zweryfikować swoje aspiracje. Żużlowcy tarnowskiego klubu okazali się na tyle dobrymi startowcami, że na gdańskim torze radzili sobie lepiej niż gospodarze. Można było odnieść wrażenie, że „Jaskółki” z Tarnowa czują się w Gdańsku tak jak Wybrzeże przed tygodniem w Gnieźnie.

Gdańszczanie tylko raz w całym meczu prowadzili kiedy to w drugim biegu wygrali 4:2 i objęli prowadzenie 7:5. W całym meczu Wybrzeże wygrało tylko trzy biegi, a to zdecydowanie za mało, by myśleć o zwycięstwie. O tym, że wygrana będzie tylko marzeniem, po części zdecydowal 8. bieg, który gdańszczabnie przegrali 1:5 a w całym spotkaniu było 21:27. Kolejny cios tarnowiwanie zadali naszym żużlowcom i ich kibicom juz w 9 biegu. Świetnie jeżdżący Wiktor Kułakow wsparty Arturem Czają nie dali szans Adrianowi Cyferowi i Krystianowi Pieszczkowi. Kiedy w 11. wyścigu Kułakow i Daniel Kaczmarek podwójnie pokonali parę Pieszczek - Kacper Gomólski i Unia prowadziła już 40:26 było wiadomo, że Wybrzeże tego meczu nie wygra. Kropkę nad i goście z Tarnowa postawili w 13. zremisowanym biegu. Po nim Unia prowadziła już 45:33 i nawet matematycznie Wybrzeże nie miało już szans na sukces.

Inauguracja sezonu w Gdańsku nie wypadła więc tak jak chcieliby tego kibice. Tym razem zawiódł Mikkel Bech, który nie przypominał zawodnika efektownie i skutecznie walczącego na torze w Gnieźnie. Nie zdał egzaminu także Joel Kling, któremu trener Mirosław Berliński dał szansę występu przed gdańską publicznością, po słabym meczu ze Startem. Przyzwoicie jeździł Krystian Pieszczek, który przed wybrzeżową publicznością w barwach gdańskiego klubu jechał pierwszy raz osd pięciu lat. Dwucefrową zdobycz deklarowal przed meczem Adrian Cyfer i to mu się w meczu z Unią udało w sześciu biegach. Kacper Gomólski starał się jak mogł, ale jego dorobek nie rzucił nikogo na kolana, choć on sam miał w meczu padek, który kosztował go trochę zdrowia. Wśród juniorów nie zawiódł tylko Karol Żupiński.

W trzeciej kolejce Wybrzeże musi pofatygować się na Łotwę, gdzie będzie ścigać się z Lokomotivem.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów 40:50

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

9. Krystian Pieszczek - 11 (3,2,d,1,3,2)

10. Joel Kling - 1+1 (0,1*,-,-,-)

11. Adrian Cyfer - 10+2 (2,2,1,1*,3,1*)

12. Mikkel Bech - 3+1 (0,1*,2,0)

13. Kacper Gomólski - 8 (2,2,1,0,3)

14. Karol Żupiński - 6+1 (3,1*,1,1)

15. Denis Zieliński - 1 (1,0,0)

Unia Tarnów

1. Artur Mroczka - 8 (2,3,3,u/-)

2. Daniel Kaczmarek - 7+3 (1*,0,2*,2*,2)

3. Wiktor Kułakow - 15 (3,3,3,3,3)

4. Artur Czaja - 3+2 (t,0,2*,1*,0)

5. Peter Ljung - 11 (3,3,3,2,0)

6. Mateusz Cierniak - 5 (2,1,0,2)

7. Dawid Rempała - 1 (0,1,0)